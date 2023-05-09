Mersin’de dehşet: Fidye için kaçırdığı çocuğu öldürdü

Mersin’de Suriye uyruklu kuyumcu bir aileden istediği 400 bin avro fidye isteği yerine getirilmeyen apartman görevlisi Hasan Cingöz, 12 yaşındaki Khaled Hayanken’i boğarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi Türksat Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kuyumculuk yapan Suriyeli Halit Hayanked’in 12 yaşındaki oğlu Khaled Hayanked, dün öğle saatlerinde sitenin bahçesinde oynarken aniden ortadan kayboldu.

Bir süre sonra da Suriyeli aileyi telefonla arayan bir kişi, çocuklarının ellerinde olduğunu, 400 bin avro fidye vermeleri durumunda çocuğu serbest bırakacaklarını, polise haber vermeleri durumunda ise öldüreceklerini söyledi. Apartman görevlisi ailenin inanması için de bodrumda bağladığı çocuklarının fotoğrafını kendisine gönderdi.

POLİS ARAŞTIRMASINDA ORTAYA ÇIKTI

Bunun üzerine baba Halit Hayanked, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri sitede araştırma yaptı, güvenlik kamerası görüntülerinin incelemesi sonucu çocuğun siteden ayrılmadığını belirlendi. Araştırmayı site içinde sürdüren polis, 3 bloklu sitenin A Blok bodrum katına girerek inceleme yaptı.

Yapılan incelemede çocuğun cesedini halının arasına sarılmış halde bulundu. Yapılan işlemlerden sonra çocuğun cesedi tophrağa verildi. Bodrum katın anahtarının sadece kapıcıda olduğu, olay günü ise sitenin güvenlik kameralarının kapalı olduğu öne sürüldü.

SUÇUNU İTİREAF ETTİ

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, sitenin kapıcısı Hasan Cingöz gözaltına alındı. İfadesi alınan zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.