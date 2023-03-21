Mersin’de ele geçirildi, anahtarlık gibi gözüküyor ama…

Mersin’de önceden belirlenen 8 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 12’si anahtarlık görünümlü suikast silahı olmak üzere 84 silah ele geçirildi. Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı silah ticareti yapan şahısların tespitine yönelik yürütülen uzun süredir yaptığı çalışmayı sonlandırdı. Yapılan teknik takip sonucunda, suç örgütleri ile irtibatlı 4 şüphelilnin çok sayıda silahı Mersin’e getirerek satmayı amaçladıkları belirlendi.

ANAHTAR GÖRÜNÜMLÜ SUİKAST TABANCASI DA VAR

Yapılan çalışmada zanlıları bir süre daha takip eden ekipler, sabah saatlerinde operasyon için düğmeye bastı. Özel Harekât ve dron desteğiyle 1’i iş yeri 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 1 AK47 (kalaşnikof) otomatik piyade tüfeği, 2 kalaşnikof şarjörü, 2 kalaşnikof fişeği, 61 tabanca, 54 tabanca şarjörü, 250 tabanca fişeği, 12 anahtarlık görünümlü suikast tabancası, 10 otomatik av tüfeği, 20 av tüfeği şarjörü, 26 tabanca namlusu, 30 silah parçası ile 1 metal kelepçe ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.