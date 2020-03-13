Mersin’de faturadan dolayı sular kesilmeyecek!

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2020 Yılı Mart Ayı Toplantısı İkinci Birleşimi, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi.

Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen Meclis Toplantısı’nda 8’idareden gelen, 27’si ise komisyonlara havale edilen olmak üzere 35 madde ile gündem dışı konular görüşüldü.

Meclis toplantısının ana konusu salgın hale gelen Corona virüsü oldu. Başkan Seçer, Corona virüsü ile ilgili olarak aldıkları tedbirleri ve yaptıkları ilaçlama çalışmalarını anlattı.

SUYU KESİLEN ABONELERE TEKRAR SU BAĞLANACAK

Bunlar arasında en dikkat çekici olanı ise borcundan dolayı suları kesilen vatandaşları tekrar suya kavuşturmak için alınan karardı.

Başkan Seçer, sağlık için temizliğin önemli olduğuna vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

* Korona virüs sorunu ortadan kalkıncaya kadar su borcundan dolayı, su kesintisi yapılmayacak.

* Daha önce 300TL ‘ye kadar biriken su faturaları ödenmediğinde uyarı yaparak kesiyorduk.

* Ancak bunu bir süreliğine durduruyoruz ve yapmayacağız.

* Daha önce borcundan dolayı suları kesilmiş abonelerimiz var ve artık bunların sularını da bağlayacağız.

* Bu süre içinde herkesin temizliğine titizliğine riayet etmesi konusunda yardımcı olmuş olacağız.

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