Mersin’de gösteri ve yürüyüş yasağı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, sosyal medyada Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili eylem ve etkinlik çağrılarının yer aldığına dair bilgiler elde edildiği belirtildi.

Etkinliklerin, kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceğinin değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Valilik makamının uygun göreceği etkinliklerle kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi bayram, tören, anma günleri ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere, açık alanlarda tüm toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açık veya kapalı yer toplantısı ile protesto eylemi, miting, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, açlık grevi, anma töreni, afiş, pankart ve poster asma, el ilanı ve bildiri dağıtma, imza kampanyası, meşale yakma ve taşıma, konferans, panel, seminer, sinevizyon gösterisi gibi her türlü eylem ve etkinlikler il ve ilçe mülki sınırlarımız içerisinde 28 Şubat saat 00.01’den 14 Mart saat 23.59’a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır.” (AA)