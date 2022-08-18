Mersin’de IŞİD şüphelisi yakalandı

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Alaturka Online
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Mersin’in Yenişehir ilçesinde, terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin’de IŞİD şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığının yazılı açıklamasına göre, terör örgütünün kırsal kadrosuyla bağlantılı olduğu ve bir dönem IŞİD içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü iddia edilen şüphelinin ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yenişehir ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda şüpheli yakalandı. Aramalarda, dijital doküman ve materyal ele geçirildi. Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor. (AA)

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