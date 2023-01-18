Mersin’de İŞKUR müdürü FETÖ’den tutuklandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Doğan, uzun süredir yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
UZUN SÜRE TEKNİK TAKİBE ALINDI
Edinilen bilgiye göre Erdemli İŞKUR Müdürü Mustafa Doğan ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Uzun süre teknik takibe alınan Doğan’ın, ilçede bulunan evine sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Erdemli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Mustafa Doğan’ın evinde geniş çaplı arama yapıldı.
ÖRGÜT BİREYLERİNE İŞ İMKANI YARATMIŞ
İŞKUR Müdürü Mustafa Doğan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ’nün haberleşme ağı Bylock’u kullandığı, örgütün toplantılarında bulunduğu, örgüt üyelerinin çocuklarını işsiz kalmaması için, örgütün bireylerine iş imkanı yarattığı öğrenildi.
ÖRGÜTÜN ERDEMLİ AĞABEYİYMİŞ
Öte yandan, Mustafa Doğan’ın evine yapılan operasyonda, Fetullahçı terör örgütüne ait değişik materyallere ve belgelere el konuldu. Mustafa Doğan’ın Fetullahçı Terör örgütünün Erdemli ağabeyi olduğu öğrenildi. Mustafa Doğan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.