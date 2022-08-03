Mersin’de orman yangını

Mersin’in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasındaki ormanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan Topaşır mevkisindeki ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLADI

Çevredekilerin ihbarıyla sarp ve kayalık bölgeye 6 helikopter, 12 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Ekipler, zorlu arazi koşullarında alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Bölgede, 24 Temmuz’da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı. (DHA)

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