Mersin’de polisevine terör saldırısı: 1 polis memuru şehit oldu, 1’i ağır yaralı

Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine düzenlenen canlı bombalı terör saldırısında 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Bomba imha ekipleri bölgede kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı daha imha etti.

Ali Ekber ŞEN

Mersin’in Mezitli ilçesi Tece Mahallesi’ndeki polisevine terör saldırısı düzenlendi. Edinilen bilgilere göre araç içinde bulunan kadın, polis kılığına girerek polisevine sızmaya çalıştı.

CANLI BOMBA ARACI PATLATTI

Durumu fark eden polisler aracın girmesini engelleyince silahlı çatışma çıktı. Bunun üzerine canlı bomba olduğu öğrenilen kadın aracı patlattı. Olayda 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İKİNCİ BOMBA İMHA EDİLDİ

Bölgede bomba imha ekipleri kontrollü olarak patlama gerçekleştirerek bir bombayı daha imha etti. Başsavcı Tolgahan Öztoprak da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Olay yerine gelen Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da terör saldırısı olup olmadığı konusundaki soruya “Birazdan netleşecek” şeklinde yanıt vermişti.

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