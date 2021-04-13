Mersin'de Roman müzisyenler üstü açık otobüsle konser verdi

MERSİN (AA) – Mersin Büyükşehir Belediyesince Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte Roman müzisyenler, üstü açık otobüsle caddeleri gezerek, şarkı söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Roman vatandaşlar için Atatürk Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Geleneksel kıyafetleriyle katıldıkları etkinlikte, darbuka, keman ve klarnet çalan müzisyenler, Romanların bilinen parçalarını seslendirdi.

Etkinliğin ardından müzisyenler, üstü açık otobüsle sokakları gezerek enstrüman eşliğinde şarkılar söyledi.

Vatandaşlar da balkon ve pencerelere çıkarak alkışlarla müziğe eşlik etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Daylam, "Roman kültürünün içerisinde birçok özellik var. Bunun içerisinde müziği de dansı da var ama bunu sadece müzikle ve dansla anlatmak da zor. Çünkü onun yanında birçok el sanatları, kültürleri var. Romanların dili, çok geniş bir konsepti var. Romanlar müziği seviyorlar, yaşatıyorlar. Belki de aslında müzik yaparken acılarını unutuyorlar." ifadesini kullandı.

Müzisyenlerden Dilek Aşkın da gezide çok eğlendiklerini belirterek, evlerinde sıkılan vatandaşlara "şenlik" götürdüklerini aktardı.