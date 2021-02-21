Mersin'de sağlık çalışanlarına, hastalara ve yaşlılara narenciye desteği

MERSİN (AA) – Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan proje kapsamında, sağlık çalışanlarına, hastalara ve yaşlılara narenciye ürünleri dağıtılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, narenciye üretiminde söz sahibi olan kentte "Kovid-19 Salgınına Doğal Vitamin Desteği Projesi" başlatıldı.

Bu çerçevede hazırlanan 3 kiloluk narenciye fileleri ve gıda kolileri, belediye ekiplerince Kovid-19 hastalığına yakalanan karantinadaki kişilere, yaşlı vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına dağıtılmaya başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı Şube Müdürü Bahar Gülcay Çat Bakır, bu süreçte vatandaşların bağışıklık sisteminin güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Bunun için narenciye ürünleri tüketilmesi önerisinde bulunan Bakır, "Belediye olarak C vitamini deposu olarak bilinen ve kentimizi sembolize eden narenciye ürünlerini, gerek soğuk algınlığı gerek Kovid-19 gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek adına dağıtmayı uygun gördük." ifadesini kullandı.