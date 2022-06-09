Mersin’de sarı isyan: Akaryakıt zammına karşı trafikte kontak kapattılar

Hayatın her alanında büyük etkisi olan akaryakıt zamları Mersin’de protesto edildi. Kent merkezinde yoğun trafik akışının bulunduğu bulvar üzerinde bir anda kontak kapatan taksiciler, akaryakıt zamlarını protesto etti.

Son günlerde neredeyse gün aşırı akaryakıta gelen zamlar Mersin’de sarı isyana neden oldu. Kent merkezinde ana bulvar üzerinde kontak kapatan taksiciler, “Direne Direne kazanacağız” sloganları atarak akaryakıt zamlarını protesto etti.

MAZOTA İNDİRİM İSTEDİLER

Mersin’deki eylem akşam saatlerine doğru Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Pozcu kesiminde meydana geldi. Yaya ve araç trafiğinin son derece yoğun olduğu Forum kavşağına bir anda giren yaklaşık 20 taksi, kontak kapattı. Araçlarından inen taksici esnafı “Mazota indirim”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.

“DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI”

Eylem yapan taksiciler, 30 TL’ye dayanan benzin ve motorin fiyatlarına isyan ederek artık dayanacak güçlerinin olmadığını ifade ettiler. Eylem nedeniyle bir süre kilitlenen kavşakta trafik polisleri eylemi sonlandırmak için yoğun çaba gösterdi. Kısa bir süre trafiğin kilitlenmesine neden olan taksici eylemi daha sonra olaysız sona erdi.

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