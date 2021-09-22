Mersin’de su krizine karşı önlem

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje ile Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan su, sanayide kullanılacak. Proje ile hem temiz sudan tasarruf edilecek hem de bilinçsiz su tüketiminin önüne geçilecek.

Sozcu.com.tr

Su krizine çözüm üretmek için çalışma başlatan Mersin Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği proje ile Karaduvar Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılan suyu sanayide kullanacak.

Proje ile hem temiz sudan tasarruf edilmesi hem de bilinçsiz su tüketiminin önüne geçilmesi planlanıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, projenin tanıtım videosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Her damlası, her litresi en kıymetlimiz olan suyu değerlendiriyoruz. Arıttığımız suyu sanayide kullanıyor, suyumuzu ve geleceğimizi koruyoruz.” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU, SEÇER’İ TEBRİK ETTİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Seçer’in paylaşımı alıntılayarak, “Suyumuzu ve doğamızı korumak için çok anlamlı bir proje” diyerek Vahap Seçer’i tebrik etti.