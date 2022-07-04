Mersin’de tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4’ü ağır 27 yaralı

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Alaturka Online
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Mersin’in Erdemli ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada 4’ü ağır 27 kişi yaralandı. 

Yayınlanma: 16:49 – 04 Temmuz 2022 Güncellenme:

Mersin’de tarım işçileri taşıyan minibüs devrildi: 4’ü ağır 27 yaralı

Kaza, saat 15.00 sıralarında ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karahıdırlı Mahallesi’nde meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 63 NU 966 plakalı minibüsün sürücüsü, freninin boşalması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Hızla ilerleyen minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda acil sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 4’ü ağır 27 kişi ambulanslarla Erdemli ve Mersin’de çeşitli hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (DHA)

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