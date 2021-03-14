Mersin'de Trap Plak Atışları Bahar Kupası sona erdi

MERSİN (AA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen Trap Plak Atışları Bahar Kupası tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen Trap Plak Atışları Bahar Kupası'nda çeşitli illerden 156 sporcu mücadele etti.

Organizasyonda dereceye girenlere madalya ve kupaları Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir tarafından verildi.

Ufuk Arman, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bu yarışmaların sporcular için önemli olduğunu belirterek, "İklim şartlarından dolayı mart ayında müsabaka yapmayı ve çalışmayı en iyi burada gerçekleştiriyoruz. Erdemli Atış Poligonu'nun teknik altyapısıyla bize yeteri kadar hizmet veriyor olmasından dolayı biz de sporcular da çok memnunuz." diye konuştu.

Kupada büyük kadınlar kategorisinde birinci olan milli sporcu Safiye Sarıtürk ise "Burada Dünya Kupası öncesi prova yapmış olduk. İnşallah iyi bir dereceyle olimpiyat kotası alacağıma inanıyorum. Buradan madalya ile dönüyorum. Hindistan'da da güzel başarı elde edeceğime inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.