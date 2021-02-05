Mersin'de uygunsuz ekmek üreten firmanın faaliyetleri 30 gün süreyle durduruldu

ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanlığı, fırında pişirilmek üzere hazırlanan ekmek hamurunun içine dondurma koyan kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine yapılan incelemenin ardından, söz konusu işletmenin faaliyetini 30 gün süreyle durdurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Tiktok ve Twitter gibi sosyal medya mecralarında yer alan fırın ile ilgili görüntülerin ihbar kabul edildiği ve inceleme başlatıldığı belirtildi.

İnceleme sonucunda videonun çekildiği fırının Mersin’in Tarsus ilçesinde bulunduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“İlgili ilçe müdürlüğümüz kontrol görevlileri tarafından bugün ilgili işletmeye kontrol ve denetime gidilmiştir. Yapılan kontrol ve denetim sonucunda, işletmenin faaliyeti 30 gün süre ile durdurulmuştur. Ayrıca işletmeye üretim hijyeninden kaynaklı sebeplerden dolayı 15 bin 203 lira, hijyen belgesi olmamasından dolayı 3 bin 180 lira olmak üzere toplamda 18 bin 383 lira idari para cezası uygulanmıştır. Görüntülerden dolayı da savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır.”