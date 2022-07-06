Mersin’deki cinnet kurbanları toprağa verildi

Mersin’de ekonomik sıkıntı ve ailevi sorunlar yüzünden meydana gelen cinnette kurban giden biri çocuk 3 kişi gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne Nurgül Dilek ile oğlu Yiğit Dilek aynı yerde toprağa verilirken, katliam sonrası intihar eden Ali Dilek ise başka mezarlıkta defnedildi.

Mersin merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Cevher 3 Sitesi’nde dün meydana gelen olayda, iddiaya göre uzun süredir yaşadığı işsizlik nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan ve eşi Nurgül Dilek ile boşanma aşamasında bulunan Ali Dilek, cinnet getirerek eşini ve 3 yaşındaki oğlu Yiğit Dilek’i öldürmüş, daha sonra aynı tabanca ile intihar ederek yaşamına son vermişti.

AYRI MEZARLIKLARDA TOPRAĞA VERİLDİLER

Meydana gelen aile faciasının kurbanları Ali Dilek, eşi Nurgül Dilek ile oğlu Yiğit Dilek’e Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde otopsi yapıldı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan otopsiden sonra 3 cenaze yakınlarınca ayrı ayrı alındı. Anne Nurgül Dilek ile oğlu Yiğit Dilek, Yalınayak Mezarlığı’nda yan yana toprağa verildi.

Eşinin silahından çıkan kurşunlarla yaşamını yitiren genç kadın ve oğlunun cenaze töreninde yakınları sinir krizleri geçirerek gözyaşlarına boğuldu.

Yaşanan olay sonrası intihar eden Ali Dilek’in, cenazesi ise Mersin Cem Evi’ne götürüldü. Dilek, cenaze töreninin ardından Akbelen Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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