Mersin’deki orman yangını büyüyor: Ekipler seferber oldu

Mersin’in Aydıncık ilçesi Pembecik mahallesi yüksek kesimlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangını aşırı rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Giderek büyüyen yangının yerleşim yerine sıçrama ihtimaline karşı bazı evlerin boşaltılmaya başlandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre orman yangını sabah saatlerinde Aydıncık ilçesi Pembecik Mahallesi Çınar mevkiinde meydana geldi.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kızılçam ormanında çıkan yangına çok sayıda arozözle müdahale ediliyor.

Yangın çıkan bölgenin dağlık arazi olduğu için ekiplerin işini bir hayli zorlaştırıyor. Aşırı rüzgar nedeniyle büyüyerek yayılan yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çaba harcanıyor.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Twitter hesabından açıklama Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana, Antalya ve Mersin’deki orman yangınlarına 3 uçak, 16 helikopter ve 41 arozöz ile müdahale edildiğini açıkladı. Pakdemirli, yangının çok riskli olduğunun da altını çizdi. Ayrıca, çevre illerden gelen yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun mücadele verdiği bildirildi.

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