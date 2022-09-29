Mersin’deki saldırıda teröristlerin kendini patlatma anı kamerada

Mersin’de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın teröristin polisle girdiği çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdikleri anın görüntüleri ortaya çıktı.

Ali Ekber ŞEN

Mersin’de polisevine yönelik saldırı düzenleyen 2 PKK’lı kadın teröristin polisle girdiği çatışmadan sonra çantalarındaki patlayıcıları patlatma anının yeni görüntüsü ortaya çıktı. Yaşanan patlama sonrası iki terörist alev topuna döndü.

Ortaya çıkan görüntüle göre PKK’lı iki kadın teröristin sırt çantalarındaki patlayıcıları patlattıktan sonra alev topuna dönüştükleri görülüyor.

Mersin merkez Mezitli ilçesine bağlı Tece mahallesinde 26 Eylül gecesi saat 22.50’de düzenlenen terör saldırısına ilişkin yeni görüntüler ve bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

YERLERDE SÜRÜNEREK ÇATIŞTILAR

Ortaya çıkan 36 saniyelik yeni görüntüde yaşamını yitiren polis memuru Sedat Gezer ile yaralanan Abdulkadir Öztürk’ün, uzun namlulu silahlarla etrafa kurşun yağdıran 2 kadın teröristle çatışması farklı bir boyuttan görülüyor. Her iki polis memuru da yerlerde sürünerek çatışmaya girdikleri belirlendi.

YARALI DURUMDA KENDİLERİNİ PATLATTILAR

Ortaya çıkan 36 saniyelik son görüntüde ise silahlı saldırıyı gerçekleştiren 2 kadın teröristin çatışma sonrası sırt çantalarındaki patlayıcıyı infilak ettirdiklerine ilişkin anlar yer aldı.

Kameraya yansıyan görüntülerde, silahlı çatışma bilgisini alarak bölgeye giden bekçiler de nizamiye kapısına doğru temkinli yaklaştıkları sırada büyük bir patlama meydana geliyor.

Görüntünün 26-27’nci saniyesinde ise büyük bir alev topunun ortaya çıktığı patlama sonrası bölgede park halindeki aracın ve ağaçların yanmaya başladığı görülüyor. Bir süre sonra bekçilerin patlamanın olduğu yere doğru ilerledikleri anlara ilişken görüntüler yer alıyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bu arada meydana gelen hain saldırı ile ilgili soruşturma ise çok yönlü devam ediyor. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel bir ekip, soruşturmayı titizlikle yürütürken bölgede elde edilen materyaller ve silahların kriminal incelemeleri ise devam ediyor.

Yapılan çalışmalardan sonra dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 kişi ve sonrasında gözaltına alınan 20 kişi olmak üzere 42 kişi ile ilgili işlemler ise devam ediliyor.

GİZLİ HABERLEŞME AĞI ÜZERİNDEN KOORDİNE EDİLDİLER

Bu arada yapılan ilk incelemede teröristlerin tıpkı FETÖ’nün gizli haberleşme ağı ByLock gibi bir haberleşme ağı üzerinden koordine edildikleri ortaya çıktı. İki teröristin olaydan 3 gün önce Mersin’e gönderildikleri, eylem yeri ve saatinin ise kendilerine son dakikada kullandıkları gizli haberleşme ağı üzerinden ulaştırıldığı saptandı.

Henüz belirlenmeyen bir yerden ticari taksi ile Tece Polisevi, girişine kadar giderek tesiste konaklayacak bir misafir süsü ile yaklaşan teröristlerin eylemlerini gerçekleştirdiği belirtiliyor.

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