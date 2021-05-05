Mersin’in oksijen deposunda “Gençleştirme adı altında” ağaç katliamı

Mersin’in oksijen deposu olarak bilinen Yenişehir ilçesine bağlı Emirler Mahallesi’ndeki 10- ile 20 yaş arasındaki çam ağaçlarının toplu olarak kesilmesi çevrecilerin ve bölge halkının tepkisine neden oldu. Bölge halkı ve çevreciler Mersin’in oksijen deposu olarak bilinen kent merkezine 10 kilometre mesafedeki 200 dönüm alanda Orman Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ağaç kesiminin durdurulmasını istiyor.

Bir grup çevreci bölgeye giderek inceleme yaptı ve Orman Bölge Müdürlüğü tarafından endüstriyel orman dikilmesi için kesilen gencecik ağaçları görüntüledi. Emirler Mahalle Muhtarı Rüştü İkiz, mahallelerinin Esiri Mevkiindeki ağaç kesiminin Orman Bölge Müdürlüğü tarafından planlı yapıldığını ancak kesilen ağaçların çok genç olduğunu söyledi.

“BURASI KENTİN AKCİĞERİ”

2 yıl önce aynı bölgedeki 800-900 dönüm alanda yapılan kesim sonrası dikilen ağaçlar daha büyümeden şehre oksijen sağlayan 10-20 yıllık ağaçların kesilmesinin yanlış olduğunu yetkililere defalarca ilettiklerini anlatan Muhtar İkiz, “Mersin merkeze en yakın yüklü orman bu bölgede. Burası kentin akciğeridir. Yeni dikilen ormanlar kendini göstermeli, doğaya oksijen ve yağmur vermeye, karbondioksit almaya başlasın ondan sonra illa kesilecekse bölüm bölüm seyreltme yapılarak kesilsin istedik.

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri kendi plan programlarında endüstriyel orman ekeceklerini söylüyorlar. Dozerle dibinin söküleceğini ve temizleneceğini söylüyorlar. Bu kesilen ağaçlar 10-20-25 yıllık ağaçlar ve yeni gelişen bir orman. Kesim yapıldığı için alan çırılçıplak kalacak. Yeni dikilen ormanlar 20-30 senede yetişeceği için biz ancak o zaman oksijen alabileceğiz. 30 yıl oksijensiz ne yapacağız” diye konuştu.

“ENDÜSTRİYEL AĞAÇ DİKECEKLERMİŞ”

Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine ilettiklerinde yeni dikilen ağaçların daha erken gelişeceği şeklinde cevap aldıklarını ifade eden İkiz, “Bilimsel olarak diğeri 50 yılda gelişirse bunun 30-40 yılda gelişeceğini söylüyorlar. Bizim bilime saygımız sonsuz ama zamanlama sıkıntılı. Bir anda değil de bunu yıllara yayarak yapmaları lazım değil mi?” ifadelerini kullandı.

“HEYELAN TEHLİKESİ İLE KARŞI KARŞIYA KALACAĞIZ”

200 dönüm arazideki yapılan planlı ağaç kesiminin şu an 40 dönüm alanda yapıldığını anlatan İkiz, şöyle devam etti:

“Geçmişte burası heyelan bölgesi idi. Burada yetişen ağaçlar nedeniyle 30-40 yıldır heyelan olmuyordu. Buradaki ağaçların kesilmesi ile yine heyelan tehlikesi ile karşı karşıya kalacağız. Biz bunu Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerine söyledikten sonra 90 dönüm alanı bıraktılar ama yetersiz. Ağaçların kesilmemesi veya planlı bir şekilde seyreltilme yapılması için Emirler, İnsu, Değirmençay, Kocahamzalı ve Çavak köylüleri ile birlikte 3 ay önce 600 imza ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne verdik. Bu şekilde bütün ağaçların kesilmesinin yanlış olacağını söyledik.

Uygulama belki doğrudur ama bir anda yok etmek yanlıştır. Peyderpey yapılmasının uygun olacağını söyledik ama bizi dinlemediler. Şehrin bütün oksijenini sağlayan en yakın ormanlarının kesimi durdurulmalı çünkü burası Mersin’in akciğeridir.”

MERÇED: “AĞAÇ KATLİAMI YAPILIYOR”

Mersin Çevre ve Doğa Derneği Başkanı Sabahat Aslan ise gençleştirme adı altında bütün ormanın tıraşlandığını söyledi. Bölgeyi gezdiklerini ve inceleme yaptıklarını anlatan Aslan, gençleştirme adı altında ağaç katliamı yapıldığını iddia etti. Aslan, “Böyle bir gençleştirme olmaz, Türkiye’nin her yerinde yapıyorlar. Yöntem yanlış, yapılan orman bilimine aykırı, Büyük bir dağın yamacını olduğu gibi tıraşlamışlar” diye konuştu.

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