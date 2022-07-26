Mersinli şehit son yolculuğuna uğurlandı

Kuzey Irak’ta şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan, Mersin’de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenaze töreninde eşi Neslihan Sevgi Nişan ile yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kuzey Irak’ta bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen 30 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan memleketi Mersin’de son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen askeri törenin ardından Mersin’e getirilen şehidin naaşı, Erdemli ilçesindeki baba ocağına helallik için son bir kez götürüldükten sonra tören için merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camii’ne getirildi.

Cenaze törenine Vali Ali Hamza Yerlikaya, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

ŞEHİDİN AİLESİ GÖZ YAŞLARINA BOĞULDU

Burada Türk bayrağına sarılı evlatlarının tabutuna sarılan anne Tülay ve baba Halis Nişan gözyaşı döktü. Acı haberi bulunduğu Osmaniye’de alarak Mersin’e gelen şehidin 1 yıllık eşi Neslihan Sevgi Nişan’da sinir krizleri geçirerek uzun süre ağladı. Şehidin cenazesi kılınan öğle namazından sonra Akbelen Şehitlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehidin sosyal medya hesabına sabitlediği mesajındaki ise “Vatan; uğruna hiç gözünü bile kırpmadan canını feda edebilmektir, komando” ifadesi dikkat çekmişti.