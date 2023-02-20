Mersinlileri tedirgin eden görüntü





Mersin’in Akdeniz kıyısındaki Anamur ve Bozyazı ilçesi sahillerinde deniz suyu çekildi. Çekilmeyle birlikte vatandaşlar daha önce yüzdükleri alanda yürümeye başladı.

Anamur’un Mamure Kalesi çevresinde ise deniz suyunun metrelerce çekildiği gözlendi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin bir etkisinin olup olmadığı henüz bilinmezken, deniz çekilmesi yöre halkını tedirgin etti.

Denizde ilk kez böyle bir tabloyla karşılaştığını belirten Mehmet Ali Bayır (46), “4-5 gündür gelgitler yaşanıyor. Eskiden de olurdu ama bu kadar olmazdı. Taşların üstü bir açılır sonra kapanırdı. Ama bu defa çekilen su geri gelmedi” dedi.

Ayşe Oğan (60) ise suların ilk defa bu kadar geri çekildiğini gördüklerini söyledi. (DHA)