Mert Fırat’tan erkeklere çağrı: Ev işlerini paylaş

Pek çok ünlü gibi oyuncu Mert Fırat da günlerini ev karantinasında geçiriyor. Sosyal medya hesabı üzerinden katıldığı ya da destek verdiği sosyal sorumluluk projelerini de paylaşan Fırat, bu defa bir farkındalık videosuna imza attı. Evde eşleriyle birlikte vaktini geçiren erkeklere çağrıda bulunan Mert Fırat, onların da ev işlerine yardım etmeleri gerektiğini söyledi ve karantinanın rahat geçmesi için bunun gerekli olduğunun altını çizdi.