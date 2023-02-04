Mert Günok: Gerekli mücadeleyi veremedik

Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Sivasspor’a 1-0 mağlup oldu. Siyah-Beyazlıların kalecisi Mert Günok, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk etapta maça ilişkin görüşlerini paylaşan tecrübeli kaleci, “Yenilgiden sonra konuşmak aslında zor. Böyle bir zeminde nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk ama uygulayamadık. Çok fazla uzun topa döndük. Bizim gibi takımın pas yapması gerekirdi ama zemin buna müsaade etmiyordu. Uzun toplarda da ikinci topları almamız gerekiyordu. Bu sahada mücadele gerektiren bir oyuna dönüşmesi gerekiyordu. Açıkçası gerekli mücadeleyi veremedik. Rakip bizden daha istekliydi”

Saha içerisinde bir konsantrasyon kaybı gözlemleyip gözlemlemediğine ilişkin soruyu da yanıtlayan tecrübeli kaleci, “Konsantrasyon kaybından ziyade bence istediklerimizi yapamadık ve iyi mücadele edemedik. İkili mücadelelerde olsun, dönen ikinci toplarda olsun… Çünkü rakip de bizi kapatıp kontraatak veya ikinci toplarla üstünlük kurmaya çalıştı. Nisepeten başarılı oldular. Bu maçta çok pozisyon verdik de diyemem ama çok pozisyon da bulamadık” dedi.