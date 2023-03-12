Mert Günok: Milli Takım için her zaman hazırım

Süper Lig’in 25. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Başakşehir’i 2-0 mağlup etti ve kritik 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir’e karşı oynadığı son 3 maçta 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Siyah Beyazlılar, bu şanssızlığını kırarken ligde de 2 maç üst üste kazandı ve 24 maç sonunda 46 puana ulaştı.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş’ın tecrübeli kalecisi Mert Günok, güçlü bir rakibe karşı oynadıklarını belirtti, gol yemeden galip gelmenin önemine değindi ve “Buna ihtiyacımız vardı. Bizim adımıza güzel bir maç oldu.” dedi.

Mert Günok’un Milli Takım’la ilgili sorulan soruya yanıtı ise “Milli Takım’da daha önce birçok kez görev aldım. Geçen sene talihsiz bir sakatlık yaşamıştım. Pes etmek lugatımda yok. Milli formayı giymek için elimden geleni yapacağımı söylemiştim. Yavaş yavaş o noktaya geliyorum. Kendi yeteneklerimden vazgeçmedim. Kendimi yukarı taşımak için çok çalışıyorum. Milli Takım için her zaman hazırım. Milli Takım’da görev almak benim için onurdur.” şeklinde oldu.