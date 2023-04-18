Mert Günok’tan Uğurcan Çakır açıklaması! Kartal transfer için izin verdi

Siyah-Beyazlılar’ın başarılı kalecisi Mert Günok, önceki akşam Trabzonspor karşısında şov yapmıştı. Tecrübeli file bekçisi, 3’ü ceza alanı içinde olmak üzere kalesine gelen toplamda 5 vuruşta gole izin vermemişti.

Mücadele sonrasında, “İlk yarı sıkıcı bir maç oldu. 3 puana ihtiyacımız vardı. Trabzonspor sıkıntılı bir dönemden geçtiği için beklemeyi tercih etti. Hücum hattında oyunu açmayı başaramadık. Maç içerisinde bizim adımıza da kopmalar oldu. Bunun nedeni yorulmalar olabilir. Bu maçı puan kaybı olarak görüyoruz” diyerek üzüntüsünü dile getiren Mert, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır’ın açıklamalarıyla ilgili de konuştu. İşte haberin detayları…

Ümraniye hazırlıkları bugün başlıyor

Trabzonspor karşısında alınan 0-0’lık sonuç sonrası teknik ekip, oyunculara 1 günlük izin vermişti. Süre bugün doldu. Takım, saat 17.00’de Nevzat Demir Tesisleri’nde toplanacak. Oyuncular, cumartesi günü Ümraniyespor’la oynayacakları maçın hazırlıklarına başlayacak.

5 maçlık seri bitti

Beşiktaş, Süper Lig’in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’la 0-0 berabere kaldı. 5 maçlık galibiyet serisini 6’ya yükseltmeyi hedefleyen Siyah Beyazlılar, Trabzon deplasmanında berabere kalarak 1 puanla yetindi.

Kara Kartal’da sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Dele Alli, Tayyip Talha Sanuç’un dışında Atiba Hutchinson ve sarı kart cezalısı olan Amir Hadziahmetovic maç kadrosunda yer almadı.

Masuaku KAP’a bildirildi

Sezon başında Rıdvan Yılmaz’ın ayrılmasının ardından sol bek arayışlarına giren Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wet Ham United’dan Arthur Masuaku’yu kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Yapılan anlaşma gereği siyah – beyazlılar, Kongo asıllı Fransız yıldızı 2.2 milyon Euro ödeyerek transfer etmek hakkında sahip. Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından büyük bir çıkış yapan 29 yaşındaki oyuncunun bonservisi yapılan pazarlıklar sonucunda 2 milyon Euro’ya alındı.

Jackson Muleka’ya jet izin…

Devre arasında Mısır Ligi ekiplerinden talipleri olan Jackson Muleka’yı takımda tutma kararı alan Siyah-Beyazlılar, Demokratik Kongolu futbolcunun başarısız performansı sonrasında fikrini değiştirdi. Beşiktaş Yönetimi’nin, Trabzonspor maçı sonrası oyuncunun temsilcisiyle görüştüğü ve sezon sonu ayrılığa şimdiden yeşil ışık yaktıklarını ilettiği kaydedildi.

‘Benim için söylemedi’

Geçen hafta içinde, “Milli Takım’da oyuncular ligdeki performansa göre mi orada oynatılıyor, Milli Takım’daki performansa göre mi oynatılıyor, onu çözemedim. Milli Takım’da son oynadığım maçlarda kötü oynamamıştım ve kesilmeyi hak etmemiştim. Oynamayı bekliyordum” diyen Uğurcan Çakır, bu sözlerini önceki gün, “Yanlış anlaşıldı.

Mert abiyi çok seviyorum, çok iyi bir kaleci. EURO 2020’de en çok destek verenlerden biriydi” diye düzeltse de A Milli Takım kalecisi Mert Günok’un düşüncesi merak edilmişti. Konuyla ilgili Trabzonspor maçı sonrasında konuşan Mert, “Uğurcan’la maçtan sonra konuştuk. Bu sözleri benim için söylemediğini biliyorum, problem yok. Ben sadece işime odaklıyım” dedi.