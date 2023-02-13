Mert Hakan Yandaş, Efe ile görüntülü konuştu! Jorge Jesus sürprizi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden etkilenen çocuklara futbolculardan destek gelmeye devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana gerek yardım gerekse de afet bölgesinde bulunanlara destek anlamında büyük bir fedekarlık örneği gösteren Mert Hakan Yandaş bu kez de Efe’nin yüzünü güldürmeyi başardı.

GÖÇÜK ALTINDAN ÇIKINCA FENERBAHÇE SÖZLERİ…

Minik efe İskenderun’da yaşadığı evde göçük altında kalmıştı ve yoğun çalışmalar sonucunda çıkartılmıştı. Arama kurtarma ekibinden bir görevli ile sohbeti ise tebessüm ettirmişti. Görevli, Efe’ye “Fenerbahçeli olmasan iyiydi ama neyse artık.” diyerek onunla şakalaşıyordu. Bir başka görevli de “Bu abiye artık Fenerbahçe forması giydirirsin.” diye devam etmişti. O anlar hafızalara böyle kazınmıştı.

İskenderun’da enkazdan çıkan Fenerbahçeli minik Efe

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— Siyah Çoraplılar  (@siyahcoraplilar) February 9, 2023

JESUS’LA TANIŞTIRDI

Fenerbahçe’nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, Efe’ye önce tesisleri görüntülü bir şekilde tanıttı. Ardından Efe’ye büyük bir sürpriz yaparak Sarı Lacivertliler’in Portekizli Teknik Direktörü Jorge Jesus ile tanıştırdı.

Portekizli teknik adam ve beraberindeki teknik heyetle tanıştıktan sonra Efe bu kez de Fenerbahçe’nin bir başka sevilen ismi Attila Szalai ile görüntülü konuşma şansı yakaladı.

Mert Hakan Yandaş’ın bu hareketi büyük takdir toplarken, depremde enkaz altından çıktıktan sonra hastanede tedavi gören Efe’nin de bu görüşmeden sonra moralinin yerine geldiği gözlendi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILDI

Fenerbahçe de o anları sosyal medya hesabından, “Kaptanımız Mert Hakan Yandaş, Efemizi önce Hocamız Jorge Jesus’la, sonrasında ise Attila Szalai ile konuşturdu. Efemizin durumu her geçen gün iyiye gidiyor.” ifadeleriyle paylaştı.

Mert Hakan Yandaş, Efe’yi önce Jorge Jesus’la ardından da Szalai ile konuşturdu.pic.twitter.com/SmUzfxkRmd

— Fanatik (@fanatikcomtr) February 13, 2023