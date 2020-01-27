Mert Hakan Yandaş: ‘Hakemler bizi tersliyorlar!’

Süper Lig’de 19. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, konuğu Çaykur Rizespor’la 90+3’te Yasin Öztekin’in golüyle 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından takımın yıldız isimlerinden Mert Hakan Yandaş açıklamalarda bulundu.

‘Hakemlerimiz çok garip’

Mert Hakan, “Türkiye’de iyi futbol oynamaya çalışan 4-5 takımdan biriyiz. Ancak hakemlerimiz çok garip. Sağ bek üç dakika yatıyor, dört dakika uzatma veriliyor. Biz bunu söylediğimizde de bizi tersliyorlar” dedi.

Sezonun öne çıkan isimlerinden olan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, “Biz bu yola baş koyduk. Şampiyon olalım ya da olmayalım sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bugün de ayrıldığımız gibi sahadan başımız dik ayrılacağız” ifadelerini kullandı.