Mert Hakan Yandaş’ın Adana Demirspor karşısında iptal edilen golünün yeni bir görüntüsü ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor’a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona ererken, maçın ardından Hakem Ali Palabıyık’a büyük tepki vardı.

MERT HAKAN’IN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Sarı – lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, 14. dakikada ceza sahasında kontrol ettiği topa yaptığı vuruşta topu filelere göndermeyi başardı. VAR incelemesinin ardından Mert Hakan’ın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.

MAÇIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKTI

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşun bu görüntüyü ekranına getirmemesi eleştiri topladı. Topun Mert Hakan’ın eline çarptığı bu görüntünün niye ekrana getirilmediğini Hürriyet araştırdı.

Yayıncının görüntüyü maç esnasında kısa bir süre ekrana verdiği öğrenildi. Ancak kale arkası üst kamerasındaki görüntünün sosyal medyadaki yakınlaştırılmış haliyle yayınlandığı anlaşıldı.

Bu görüntü yayıncı kuruluşun özetlerinde ve diğer televizyonlara servis edilen özetlerde yer almadı.

JESUS SAHAYA GİRDİ

Karşılaşmanın son düdüğünün ardından Teknik Direktör Jorge Jesus, sahaya girerek Hakem Ali Palabıyık’a tepki gösterdi. Özellikle maçın son anlarında ceza sahası dışında yaşanan pozisyonda Fenerbahçeli oyuncular faul beklerken Palabıyık oyunu devam ettirmeyi tercih etmişti.

Portekizli teknik adam sahaya girdikten sonra Hakem Ali Palabıyık ile yaşadığı diyalog nedeniyle kırmızı kart gördü.

SIRADAKİ RAKİP KONYASPOR

Adana Demirspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe ligde bu hafta Konyaspor ile karşılaşacak. İlhan Palut ile yollarını ayıran yeşil-beyazlılar son yedi maçta galibiyet yüzü göremedi.

Son dört maçta sahadan puansız ayrılan Konyaspor Ülker Stadyumu’nda Fenerbahçe’ye konuk olacak.