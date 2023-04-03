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3 Nisan 2023
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Mert Hakan Yandaş’tan kameramana tepki

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip ilk yarıyı Enner Valencia’nın penaltıdan attığı golle 1-0 önde kapattı.

51. dakikada ise, kaleciyle karşı karşıya kalan Valencia, Welinton’un müdahalesiyle yerde kaldı ve Hakem Halil Umut Meler ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Valencia bu kez penaltıyı gole çeviremedi.

10 kişi kalan Beşiktaş, 58 ve 62. dakikalarda Cenk Tosun’un attığı gollerle 2-1 öne geçti. 75. dakikada Nathan Redmond’ın golüyle skoru 3-1’e taşıyan siyah – beyazlılar, 90+1. dakikada Aboubakar’ın attığı golle skoru 4-1’e taşıdı.

Mücadelede son sözü ise 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci söyledi: 4-2.

‘NE ÇEKİYORSUN!’

Mücedelenin sonunda ise Mert Hakan Yandaş’ın yayıncı kuruluşa gösterdiği tepki dikkatlerden kaçmadı. 28 yaşındaki oyuncu kendisini yakın plan çeken yayıncı kuruluş kameramanına sinirlenerek ‘Ne çekiyorsun!’ diye tepki gösterdi.

CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Mert Hakan Yandaş, 37. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçe’nin deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek.

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