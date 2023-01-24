Mert Müldür’ün temsilcisinden Galatasaray açıklaması

Radyospor’da Özgür Sancar’ın sorularını yanıtlayan Hagmayr, ”Mert şu anda yeniden fit ve eski formunu yakalamak için çalışıyor. Bir sakatlık geçirmişti. İyileşti. Konsantrasyonu bunun üzerine” dedi.

Galatasaray sizinle Mert konusunda temasta mı sorusuna Max Hagmayr, ”Karar vermek için çok erken şu anda çok erken. Mert sezon sonuna kadar İtalya’da kalacak. Yazın ne olacağını göreceğiz. Yaz döneminde gelişme olabilir” şeklinde konuştu.

A Milli takım forması da giyen Mert Müldür, birden fazla mevkiide oynayabiliyor olması nedeniyle Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alıyor.

Genç futbolcu sağ ve sol bek ile stoper pozisyonunda oynayabiliyor.