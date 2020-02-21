Mert Öcal kimdir? Survivor Ünlüler Takımı’ndan Mert Öcal’ın biyografisi…

Survivor 2020 Ünlüler Takımın’da yer alan Mert Öcal yarışmanın dikkat çeken isimlerinden. Manken ve oyuncu Mert Öcal ekranlarda görmeye alışığız. Görgüsüzler, Doktorlar gibi kendi dönemlerinin en iyi yapımlarından rol aldı. İşte Survivor yarışması ile beraber biyografisi en çok araştırılan yarışmacılardan olan Mert Öcal’ın hayatı…

2004 yılında ‘Best Model of The World’ yarışmasını kazanmasıyla dikkatleri üzerine çeken Mert Öcal daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi dizilerde yer almıştır. Peki Mert Öcal kimdir, kaç yaşındadır? İşte Survivor yarışmasına katılacak olan yarışmacı hakkında merak edilenler…

MERT ÖCAL KİMDİR?

Mert Öcal 29 Eylül 1982 İstanbul doğumlu. Türk manken ve oyuncudur. “Best Model of Turkey” seçildikten sonra 2004 “Best Model of The World” yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.