Mert Turak kimdir? Mert Turak kaç yaşında ve nerelidir?

Mert Turak, 1980 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Yılan Hikayesi dizisiyle geçen Mert Turak hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Mert Turak nereli ve kaç yaşında?

Son olarak Mucize 2: Aşk adlı sinema filminde rol alan ve Aziz karakterine hayat veren Mert Turak hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Mert Turak kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MERT TURAK KİMDİR?

Mert Turak, 29 Mart 1980 tarihinde İzmir’de dünyaya gelmiştir. Baba tarafından aslen Malatyalı olan Mert Turak’ın annesi Makedonya asıllıdır. Annesi vergi memuru, babası da öğretmendir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olan Mert Turak, sonrasında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi’nde ileri oyunculuk dalında yüksek lisans yapmıştır.

Yılan Hikayesi, Gece Martıları, Cesur Kuşku, Size Baba Diyebilir Miyim?, Şeytan Ayrıntıda Gizlidir, Maki, Komiser Nevzat, Şöhret Okulu, Hamileyim Hamile, Babalar ve Evlatlar, Beni Böyle Sev, Yeşil Deniz ve Mucize gibi yapımlarda rol alan Mert Turak, Mucize 2 Aşk adlı sinema filminde Aziz karakterine hayat vermişti. Mert Turak, 1.73 metre boyunda, 66 kilo ve Koç burcudur.

Mert Turak’ın rol aldığı tiyatro oyunları:

2012 – Ateşli Sabır (Postacı) – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Romeo ve Juliet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2010 – Sen Olmak Nedir? – Tiyatro Halt

2010 – Kafes (oyun) – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2009 – Cabaret – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Leonce ile Lena – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2008 – Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 – Eskici Dükkanı – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2005 – Kantocu – İstanbul Şehir Tiyatrosu

2003 – Hamlet – İstanbul Şehir Tiyatrosu

Mert Turak’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Mucize 2: Aşk (Aziz) (Sinema Filmi)

2018 – Babamın Ceketi (Ferhat) (Sinema Filmi)

2014 – Mucize (Aziz) (Sinema Filmi)

2014 – Yeşil Deniz (Maggavyer Süleyman) (TV Dizisi)

2013 – Beni Böyle Sev (Nezih) (TV Dizisi)

2012 – Babalar Ve Evlatlar (TV Dizisi)

2011 – Başrolde Aşk (Aytek) (TV Dizisi)

2009 – Hamileyim Hamile (Tarık) (Sinema Filmi)

2007 – Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 – Komiser Nevzat (Çiroz) (TV Dizisi)

2005 – Maki (Ahmet) (TV Dizisi)

2004 – Şeytan Ayrıntıda Gizlidir (TV Dizisi)

2004 – Size Baba Diyebilir Miyim? (TV Dizisi)

2001 – Cesur Kuşku (TV Dizisi)

2000 – Gece Martıları (Kısa Film)

1999 – 2001 – Yılan Hikayesi (Komiser) (TV Dizisi)