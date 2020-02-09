Merve Özbey baba evinden böyle çıktı

Bu akşam yaklaşık iki senedir birlikte olduğu Kenan Koçak ile nikah masasına oturacak olan şarkıcı Merve Özbey, baba evinden davul-zurna eşliğinde çıktı.

Şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz akşam kına gecesi yapmış ve gecedeki danslarıyla olduğu kadar bir takipçisinden gelen ‘gıdı’ yorumu ile de konuşulmuştu.

Özbey, yaklaşık iki senedir aşk yaşadığı Kenan Koçak ile bu akşam nikah masasına oturacak. Geçtiğimiz günlerde çok konuşulan bir kına gecesine imza atan Özbey nikah için saatleri sayıyor. Örf ve adetlere uygun bir kına gecesi düzenleyen Bengü, bugün de evinden davul-zurna eşliğinde çıktı.