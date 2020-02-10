Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak kimdir? Kenan Koçak’ın mesleği ne?

Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Kenan Koçak ile dünya evine girdi. Peki Kenan Koçak kimdir, ne iş yapıyor? Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak nereli ve kaç yaşında?
İş adamı Kenan Koçak ile şarkıcı Merve Özbey evlendi. Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’ın hayatı ünlü şarkıcının sevenleri tarafından araştırılıyor. İşte Kenan Koçak hakkında merak edilenler…
KENAN KOÇAK KİMDİR?
Kenan Koçak 1 Ocak 1983 İstanbul doğumludur. Maltepe Üniversitesi’nde Radyo Televizyon ve Sinema bölümünden mezun olan Kenan Koçak, inşaat alanında kariyerini sürdürmektedir.