Merve Üçer kimdir? Merve Üçer nereli ve kaç yaşında?

Merve Üçer, 1992 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez İblisin Oğlu 13. Vahşet isimli sinema filmi ile geçen Merve Üçer hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Merve Üçer nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Beni Bırakma dizisinde Elif karakterini canlandıran Merve Üçer hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Merve Üçer kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

MERVE ÜÇER KİMDİR?

Merve Üçer, 5 Şubat 1992 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Ankara Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunudur. 2013 yılında katıldığı Miss Turkey yarışması ile adını duyuran Merve Üçer, yarışmanın ardından manken ve model olarak çalışmaya başlamıştır.

İlk oyunculuk deneyimini ilk kez İblisin Oğlu 13. Vahşet isimli sinema filmi ile yaşayan Merve Üçer, şimdilerde, Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Beni Bırakma dizisinde Elif karakterine hayat vermektedir. Merve Üçer, 1.76 metre boyunda, 53 kilo ve Kova burcudur.

Merve Üçer’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Beni Bırakma (Elif) (TV Dizisi)

2014 – Çılgın Dersane 3 (Zeynep) (Sinema Filmi)

2013 – İblisin Oğlu 13. Vahşet (Sinema Filmi)