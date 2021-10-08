#FOXHaber #FOX Hafta sonu, “Benden Söylemesi” ile renkleniyor. Modadan sağlığa, hava durumundan astrolojiye, magazinden sinemaya… Haftanızı renklendirecek, hayatınızı kolaylaştıracak ne varsa bu programda… Sunuculuğunu Mina Merve Yıldırım'ın yaptığı “Benden Söylemesi” ünlü astrolog Hande Kazanova’nın burç yorumları ile yeni haftanıza; altın fiyatlarıyla cebinize; tarifleriyle mutfağınıza ışık tutacak. Geniş içeriği ile 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyecek “Benden Söylemesi” FOX'ta!
Anasayfa Manşet Haberler Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi yeni sezonuyla yakında FOX’ta başlıyor!