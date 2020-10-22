Merzifon OSB'de salgın sürecinde ihracat da istihdam da arttı

AMASYA (AA) – CİHAN OKUR – Anadolu'nun ortasından geçen, Ankara ve İstanbul yol hattının kesiştiği noktada bulunan Merzifon Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen üretim, ihracat ve istihdam rakamlarını artırdı.

Geçen yıl 815 milyon liralık ihracat yapılan Merzifon OSB'de, Kovid-19 nedeniyle küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve salgınla mücadele tedbirlerine rağmen bu yılın ilk 9 ayında 850 milyon liralık ihracat gerçekleştirilerek bu yılki ihracat hedefi 1 milyar liraya çıkarıldı.

Yeni eklenen ilavelerle 300 hektarlık alana sahip olan ve istihdam sayısını son 1 yılda 4 binden 5 bine çıkaran Merzifon OSB'de başta tekstil ve çelik mutfak eşya olmak üzere farklı ürünler, Avrupa ülkelerinin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesine ihraç ediliyor.

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merzifon OSB'nin, Amasya'nın ve bölgenin önemli bir sanayi merkezine dönüşmeye başladığını söyledi.

– "OSB'de yeni alanlar açma yönünde çalışmalarımız devam ediyor"

OSB içinde bulunan fabrikaların ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini dile getiren Masatlı, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 hedefleri doğrultusunda üretim yapmaya devam ediyoruz. Geçen yılın aynı ayına göre elektrik tüketimimiz yüzde 25 arttı. Bundan şunu anlamamız gerekiyor, Merzifon OSB'nin üretimi de arttı. OSB'nin alanı doldu diyebiliriz, yeni alanlar açma yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Bizler Anadolu üreticisi olarak üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Pandemi sürecinden bütün sektörler etkilendi ancak Merzifon OSB'de bulunan firmalarımız üretimlerini artırdı. Bu da bizim insanımızın sıkıntılı durumlarda bile olsa ne kadar kabiliyetli ne kadar üretken olduğunu gösteriyor. Tüm bu çalışmalarımızda bize destek veren Cumhurbaşkanımıza ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza, üretime devam eden yatırımcı ve işçi kardeşlerime teşekkür ediyorum."

– "Artık Merzifon'da bir sanayi kültürü oluştu"

Merzifon OSB Müdürü Hasbi Altuntaş da üreterek büyüyen bir OSB olduklarını, çalışan sayıları ve ihracat rakamlarının hiç düşmediğini, OSB'de fabrika inşaatlarının devam ettiğini ve 2021 yılında 21 yeni fabrikanın üretime başlayacağını anlattı.

"Pandemi sürecinde üretime hız kesmeden devam ettik, burada devletimizden çok büyük desteklerini aldık, devletimiz her zaman yanımızda oldu." diyen Altuntaş, "Artık Merzifon'da bir sanayi kültürü oluştu, bu kültürün oluşmasıyla yeni yatırımcılarımız bölgemize geldi, yeni fabrikalar kuruldu. Hem yeni fabrikaların açılması hem üretim yapan fabrikalarımızın kapasitesini artırması ile pandemi sürecinde üretim, ihracat ve istihdam rakamlarımızı artırdık." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.