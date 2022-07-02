MESAM Başkanı: Madımak ‘utanç müzesi’ne çevrilsin

Madımak katliamının 29’uncu yılında düzenlenen anma törenlerine Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM), yönetim kurulu ve 300 üyesiyle birlikte katıldı. MESAM Başkanı Recep Ergül, “Madımak’ın ‘utanç müzesi’ olmasını istiyoruz” dedi.

Hayati ARIGAN

MESAM heyeti, katledilen aydınlar için bugün Sivas kent meydanından Madımak Oteli’ne kadar yürüdü. Madımak olaylarının yaşandığı 2 Temmuz 1993 tarihinin ülkemiz için kara bir gün olduğunu belirten MESAM Başkanı Recep Ergül, “Madımak Oteli’nde bu ülkenin aydın, sanatçı, ozanları ve birbirinden değerli 33 canımızı hunharca, vahşice, ateş yakılarak, dumanda boğularak yitirdik.

1993 başlı başına sıkıntılarla dolu bir yıldı. Pek çok katliam yaşanmış ve faili belli cinayet gerçekleşmişti. O katliamı yapanlar tarihte lanetlendiler. Ama kaybettiğimiz canlar, ölümsüzleşerek tarihe geçtiler.

MESAM üyelerimiz Muhlis Akarsu, Nesimi Çimen, Hasret Gültekin, Metin Altıok, Edibe Sulari de katledilenler arasındaydı” dedi.

ÜLKEMİZİ KARANLIĞA GÖTÜRMEK İSTEDİLER

Aydınlığa karşı karanlığı savunan bazı zihniyetlerin üç gün sonra da Başbağlar katliamını gerçekleştirdiğini söyleyen Recep Ergül, “Binlerce yıldır bir arada yaşayan Alevi-Sunni, Türk-Kürt çatışması yaratarak ülkemizi karanlığa mahkum etmek istediler.

Burada Pir Sultan Abdal’ı anmak için gelen ozanlar, aydınlar, sanatçılar bunun bedelini ödedi.

Biz MESAM olarak bu yıl bir gelenek başlatmak istedik. Her yıl burada olacağız ve her yıl beşi bizim üyemiz olmak üzere 33 canımızı onların anısına yakışır şekilde anmaya devam edeceğiz” dedi.

MADIMAK UTANÇ MÜZESİ OLSUN

Ergül daha sonra tek tek katledilen MESAM üyelerinin adını saydı. Kalabalık grup “Burada” diye bağırdı. Recep Ergül oteli yakmaya çalışırken ölen iki caninin de isimlerinin aydınların arasında yer aldığını hatırlatarak, “Sivas Valiliği MESAM’ım girişimi sonucu iki caninin ismini sildi. Madımak’ın utanç müzesi olmasını istiyoruz. Bu ülkemizin bir utancı olmayacaktır. Madımak’ta yanan canlara yanmayan bir yürek olabilir mi? Ama o utanç müzesi kendi tarihimizle hesaplaşmanın bir adımı olacaktır” dedi.

MUHLİS AKARSU KÜLTÜR MERKEZİ AÇILIYOR

MESAM heyeti daha sonra katledilen ünlü halk ozanı Muhlis Akarsu’nun adına Sivas’ın Kangal İlçesi’nin Minarekaya Köyü’nde yapılan kültür merkezinin açılışını yapmak için kentten ayrıldı. Başkan Recep Ergül, talepleri üzerine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’in il kültür ve turizm rehberine Muhlis Akarsu Kültür Merkezi’nin eklemesi talimatı verdiğini söyledi.

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