MESAM üyelerinden oluşan “Değişim ve Reform Grubu” aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) – Türkiye Musiki Eser Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) üyelerinden oluşan "Değişim ve Reform Grubu" aday tanıtım ve proje toplantısı düzenlendi.

Recep Ergül, Coşkun Sabah, Fuat Güner, Suat Suna, Zülfü Beyhan, Selim Çaldıran, Alex Tataryan ve Abdülkadir Doğan'ın da aralarında bulunduğu grup Kasımpaşa By Hilton Otel'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Müzik Sanatçıları Platformu Başkanı olan halk edebiyatı araştırmacısı ve halk müziği sanatçısı Ergül, AA muhabirine yaptığı açıklamada MESAM'ın yaklaşık 10 yıl Arif Sağ ve onun belirlediği grup tarafından yönetildiğini söyledi.

Ergül, fikri mülkiyet konusundaki tecrübesi, bilgi ve birikimi sebebiyle MESAM üyelerinden yoğun teveccüh gördüğünü dile getirerek, kendisinin adaylığıyla 30 Haziran'da MESAM'da büyük bir değişim yaşanacağını savundu.

Toplantıda projelerinde de bahseden Ergül, MESAM TV, MESAM Cafe, MSG ile birlikte hareket etme, 81 ilde lisanslama benzeri projeleri açıkladı.

– "MESAM'da ayrımcılık son bulacak"

MESAM'da siyaset, etnik köken ve inanç ayrımcılığının son bulacağını belirten Ergül, "Artık bundan sonra MESAM olaylarla gündeme gelmeyecek, sadece fikri mülkiyet alanında yaptığı başarılı çalışmalarla gündeme gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Güner ise, seçimlerde blok oylama meselesinin önemine değinerek, "Çarşaf liste konusuna dikkat edilmesi gerek. Eğer biz birbirimize hakikaten bağlıysak ve inanıyorsak, blok veya çarşaf liste olsun fark etmez aynı isimleri seçmemiz lazım." diye konuştu.

MESAM yönetimine aday Recep Ergül'un grubunda Fuat Güner, Selim Çaldıran, Suat Suna, Göksel Pesenpaten, Selim Çaldıran, Zülfü Beyhan, Hülya Şenkul ve İskender Paydaş'ın da aralarında bulunduğu isimler yer alıyor.

MESAM Genel Kurulu, 30 Haziran Salı günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.