Meslek liseleri tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladı

ANKARA (AA) – YILDIZ AKTAŞ – Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs önlemleri kapsamında meslek liselerinde tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladı.

Bakanlık, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında meslek liselerinde üretim çeşitliliğini ve kapasitesini artırıyor. Öncelikle temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri üretimine odaklanan MEB, 81 ilde 54 bin okul ve pansiyonun temizlik ürünlerinin tamamını üretebilir duruma geldi. İkinci adımı atarak maske üretimine başlayan ve 21 ilde 37 okulda cerrahi maske üretimi yapan MEB, daha sonra tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlerin üretimine yöneldi.

Bakanlık, bu konuda Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ile çalışarak PAGEV Gebze Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve PAGEV Halkalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretime geçti.

MEB, bu adımlarına bir yenisini ekliyor. Özellikle sağlık çalışanları için hijyen açısından çok önemli olan tek kullanımlık önlük ve tulum üretimi için yatırımlar yapıldı ve üretime başlandı.

Bunun için İstanbul pilot il seçildi ve 7 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde üretime geçildi.

Bu okullar, Beşiktaş Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekmeköy Taşdelen İSO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Beyoğlu İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Maltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Fatih Selçuk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Beşiktaş Rüştü Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak belirlendi.

– "Mesleki eğitimde üretim kapasitesi ülke ihtiyaçları için seferber ediliyor"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleki ve teknik alanda 54 alan ve 203 dalda eğitim verdiklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Mesleki eğitimde 54 alandaki üretim kapasitemizi ülkemizin ihtiyaçlarına göre hızla seferber ediyoruz. Her alandaki piyasada üretim sıkıntılarına göre destek olmak istiyoruz. Bakanlık olarak bu süreçte ihtiyaç duyulan tüm ürünlere yönelik mesleki ve teknik eğitimin üretim kapasitesini devreye soktuk. Temizlik ürünlerinin üretiminden sonra cerrahi maske üretimine girdik. Sonra tek kullanımlık çatal, bıçak gibi ürünlerin üretimine yöneldik. Bu üç alanda üretim başarılı bir şekilde devam ediyor.

Bu hafta hijyen için çok önemli olan tek kullanımlık önlük ve tulum üretimine başladık. Pilot il olarak seçtiğimiz İstanbul'da belirlediğimiz okullarda üretimler başladı. Bu süreçte büyük bir heyecan ve sorumluluk duygusuyla üretime katılan tüm il müdürlerimize, okul yöneticilerimize, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Ayrıca süreci başarı ile yöneten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne ve Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum.”