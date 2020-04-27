Meslek lisesi öğretmenleri hava dezenfekte cihazı ve temassız termometre üretti

ANKARA (AA) – İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri öğretmenleri, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede yerli üretimi artırmak için yürütülen Ar-Ge çalışmaları kapsamında, yazılımı ve donanımı kendilerine ait olan iki cihazın üretimini gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde koronavirüsle mücadele kapsamında üretimi yapılan cihazlara ilişkin bilgi verdi.

Her gün yeni bir müjde aldıklarına bildiren Selçuk, "Öğretmenlerimiz üretim ve saha tecrübeleriyle üretmeye devam ediyor. Yazılım ve donanımı öğretmenlerimize ait iki cihazın daha müjdesi geldi. Ozon hava dezenfeksiyon cihazı ve temassız termometre hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

– Hava dezenfekte cihazı ve kızılötesi termometre

Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojileri alanı öğretmenleri, bilgi birikimlerini ve üretim tecrübelerini ortaya koyarak Kovid-19 mücadelesinde eksikliği hissedilen ve yazılımı ile donanımı kendilerine ait iki cihazı üretmeyi başardı.

Ozon hava dezenfekte cihazı, içinde bulunan yüksek frekans trafosu ile ozon hücresinden ozon gazı üretirken, bu ozon havaya püskürtülmek suretiyle dezenfeksiyon sağlanıyor. Havaya ozon püskürtülme süresi ve püskürtme aralığı kullanıcı tarafından kontrol edilebilen cihaz, 220v ac gerilimle çalışıyor.

Cihaz ile sınıflar, hastaneler, resmi devlet daireleri ve ofisler gibi alanlar kısa zamanda dezenfekte edilebilecek. Çalışma süresi sona erdiğinde kendiliğinden kapanan cihazın yazılımı kullanıcı isteklerine göre programlanabiliyor. Gerekli izin ve onayların alınmasından sonra birkaç hafta içinde cihazın seri üretimine geçilebilecek.

Öte yandan, oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan ozon gazının, birçok alanda dezenfektan olarak kullanıldığı ve yapılan araştırmalarda ortamın havasındaki mantar sporları, mikroplar ve koku partiküllerini ortadan kaldırdığı biliniyor.

– Vücut sıcaklığını temas etmeden ölçüyor

Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince geliştirilen termometre cihazının en önemli özelliği, bireylerin vücut sıcaklıklarını temas etmeden 1- 4 santimetre uzaktan ölçmeyi sağlaması.

Medikal standartlara göre 34 derece derece ile 42,2 derece derece arasında ölçüm yapabilen cihazın üzerinde 1,3 İnc OLED ekran bulunuyor ve ölçme başlangıcında ve ölçme işlemi sonlandırıldığında sesli sinyal veriyor.

En son ölçülen değeri hafızasında tutabilen cihaz 9V pil ile ortalama bin adet ateş ölçme işlemi gerçekleştirebiliyor.

Kullanılmadığında 60 saniye içerisinde kendini kapatan cihaz gerekli izin ve onayların alınmasından sonra birkaç hafta içinde seri üretimine geçilebilecek.

Kovid-19 hastalığının en önemli belirtisinin yüksek ateş olduğu düşünüldüğünde, söz konusu cihazın üretiminin önemli bir başarı olduğu belirtildi. Bu cihaz ile kamusal alanlarda ve topluma karışmış bireylerin vücut sıcaklıkları temassız ölçülerek şüpheli olanların saptanması daha kolaylaşmış olacak.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini belirterek, meslek liselerinde cerrahi/tıbbi maske, hipoklorit dezenfektan, el dezenfektanı ve kolonya, yüz koruyucu siper ve tek kullanımlık önlük/tulum üretilerek her ilde valiliklerin koordinasyonu ile ihtiyaç noktalarına ulaştırıldığını belirtti.

Farklı illerde meslek liselerinde kurdukları Ar-Ge merkezlerinde cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, N95 maske makinesi, UVC Hava Sterilizasyon Cihazı, video laringoskop cihazı ve izole numune alma ünitesini üretmeyi başardıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Bu ürünlere şimdi iki ürün daha ilave ediyoruz, 'Ozon hava dezenfekte cihazı' ve 'Temassız kızılötesi (IR) termometre cihazı'. Bu süreçte, mesleki ve teknik Anadolu liselerimizin üretim kapasitesini artırmaktan ve dinamik bir yapıya kavuşturmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum."

Özer, İstanbul Maltepe Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde üretilen iki cihaz ile artık AR-GE merkezlerinde üretim çeşitliliğini artırdıklarının altını çizdi.

Özer, İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı başta olmak üzere, mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Müdür Yardımcısı Serkan Gür'e, Küçükyalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Fatma Yetik'e, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alan öğretmenleri Ahmet Karakaya'ya, Sinem Şaşmaz, Gürkan Erdem, Şenol Tüfenk, Nihat Neroğlu ile Yahya Torun'a ve tüm paydaşlara, süreci başarıyla koordine eden Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.