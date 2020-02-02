MESS ile Birleşik Metal-İş arasında anlaşma sağlandı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın (MESS), metal sektöründeki toplu sözleşme süreci çalışma barışı korunarak tamamlandı. Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları ile 29 Ocak’ta atılan imzalardan 4 gün sonra, Birleşik Metal-İş Sendikası’yla da anlaşma sağlandı.

MESS tarafından yapılan açıklamada, “Tüm taraflar için sürdürülebilir refah sağlayacak bir sözleşmeye imza attık. Ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyan sektörümüzde uzlaşmaya varıldı. Üretimin sürekliliği korundu” denildi.

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) üye 201 iş yerindeki yaklaşık 130 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, tam uzlaşmayla tamamlandı. 1 Eylül 2019’dan itibaren iki yıl boyunca yürürlükte olacak sözleşme, MESS ile Türk Metal ve Özçelik-İş sendikaları arasında 29 Ocak 2020 tarihinde imzalanmıştı.

Son olarak, 2 Şubat günü yapılan görüşmede Birleşik Metal-İş Sendikası ile de diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlara sahip sözleşme üzerinde anlaşmaya varıldı. 7 Ekim’de başlayan toplu görüşmeler; MESS’in çabalarıyla, çalışma barışı ve üretimin sürekliliği korunarak anlaşmayla sonuçlandı.

“YAKLAŞIMIMIZ OLUMLU SONUÇ VERDİ”

Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin çalışma barışı korunarak her üç işçi sendikasıyla da imzalanmasıyla ilgili MESS tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

* Sektörümüz, ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyor. Bu nedenle toplu iş sözleşmemize ulusal sorumluluk bilinciyle yaklaştık. Sektörümüzün içinde bulunduğu zorlu koşullara rağmen sağduyulu ve özverili yaklaşımımızı koruduk.

* Herkes için sürdürülebilir refah sağlayacak bir sözleşmeye 29 Ocak’ta Türk Metal ve Özçelik-İş sendikalarıyla imza attık. 10 bin çalışanı temsil eden Birleşik Metal-İş Sendikası’yla devam eden süreçte, çözüm odaklı yaklaşımımızı koruduk.

* Diğer iki işçi sendikasıyla aynı şartlara sahip sözleşmeyi, 2 Şubat’ta Birleşik Metal–İş Sendikası’yla da imzaladık. Üretimin sürekliliği korunarak, çalışma barışı içinde, hiçbir kayıp yaşanmadan sürecin tamamlanmasını sağladık.

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“METAL SANAYİNİ BÜYÜTMEK İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

MESS açıklamasına şöyle devam edildi:

* Sözleşmemiz, özel sektördeki diğer sendikalı çalışanlar, kamudaki memur ve işçilerin yanı sıra beyaz yaka çalışanların da ortalama ücret artışı oranlarının çok üzerinde bir ücret zammı içeriyor. Bu avantajlı koşullardan Birleşik Metal-İş üyesi çalışma arkadaşlarımızın da faydalanacak olması memnuniyet verici.

* Metal sanayini büyütmek ve geliştirmek hedefiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni dönem MESS Grup Toplu İş Sözleşmesi’nin çalışma arkadaşlarımız, iş yerlerimiz, sektörümüz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz.

SÖZLEŞME YILLIK ORTALAMA YÜZDE 24,3 ARTIŞ İÇERİYOR

Türk Metal, Özçelik-İş ve Birleşik Metal-İş’le imzalanan sözleşmenin kapsamı:

* İlk altı ay için sosyal yardımlarla birlikte ortalama yüzde 17,3 artış gerçekleşecek. Ücretler, takip eden ikinci altı ay buna ek olarak yüzde 6 daha artacak.

* Dönem enflasyonu, bu oranın üzerinde gerçekleşirse aradaki fark ücret artışına eklenecek. Böylece Eylül 2019’dan geçerli olmak üzere yıllık toplam artış ortalama yüzde 24,3 olacak.

* İlk altı ay için saat ücreti 12 TL altında olan çalışanlara, saat ücreti 12 TL’yi geçmeyecek şekilde 30 kuruş iyileştirme yapılacak.İyileştirmenin üzerine yüzde 17 oranında ücret zammı uygulanacak.

* Sosyal yardımlar birinci yıl yüzde 20 oranında artacak. MESS üyesi işyerlerinde çalışanlar yılda dört maaş ikramiye alıyor. İkramiye dışında bayram, yakacak, yıllık izin yardımları veriliyor ve öğrenim, evlenme, yemek, ulaşım gibi sosyal yardımlar kalemi altında çalışanlar destekleniyor.

* Çalışanların özel hastanelerde ameliyat dahil kapsamlı tedavi olmasına olanak sağlayan MESS Tamamlayıcı Sağlık Sigortası devam edecek.

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