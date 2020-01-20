MESS zam teklifini yüzde 10’a çıkardı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’na (MESS) üye 200 işletmedeki yaklaşık 130 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenler zam teklifini yükseltti. MESS, teklifini ikinci kez artırarak yüzde 10’a çıkardı. Teklifi, işçi sendikalarına iletildi.

YÜZDE 34 ÜCRET ARTIŞI İSTİYOR

Türk Metal ve Özçelik-İş, sözleşmenin ilk altı ayı için yüzde 26 oranında ücret artışı talep ediyor. Birleşik Metal-İş ise aynı dönem için yüzde 34 ücret artışı istiyor.

“İŞÇİ SENDİKALARINDAN ADIM BEKLİYORUZ”

Metal sektöründeki bütün paydaşların refahı için sektörü büyütmeye odaklanılması gerektiği vurgulanan MESS açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Sektörümüzü büyütebilmek için öncelikle işletmelerimizin ayakta kalması gerekir. Maliyetler hızla ve yüksek oranda artarsa, rekabet ettiğimiz ülkelere karşı gücümüzü kaybederiz. Çalışma barışı korunarak uzlaşı sağlanması, üretimde durgunluk olmaması amacıyla işçi sendikalarından da çözüm odaklı yaklaşım bekliyoruz.”

ÜLKEMİZİN KAZANACAĞI BİR SÖZLEŞME DE KAZANALIM

MESS’in açıklamasında “Sendikamıza üye şirketler, imalat sanayi cirosunun yaklaşık dörtte birini oluşturuyor. Üyelerimizin Türkiye ekonomisine katkısı yıllık 30 milyar dolar. Ağırlıkla yurt dışıyla rekabet eden MESS üyeleri, imalat sanayi ihracatının yüzde 39’unu gerçekleştiriyor. Bu nedenle görüşmelerimiz metal sektörünün ötesinde ülke ekonomisi ve ihracat açısından büyük önem taşıyor.” denildi.

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