Mesut Can Tomay kimdir? Oyuncu Mesut Can Tomay kaç yaşında?

Mesut Can Tomay, 1999 yılının Haziran ayında İstanbul’da doğdu. Çocukluktan itibaren ekran önünde olan Mesut Can Tomay son dönemde sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor. Peki Mesut Can Tomay kimdir?

Mesut Can Tomay yaklaşık 10 yıl önce “Yetenek Sizsiniz” yarışmasına katılarak sempatikliği ve taklit kabiliyetiyle dikkatleri çekmiştir. Yarışmada, yarı finale kadar yükselmiş ve büyük başarı kazanmıştır. Kördüğüm, Heredot Cevdet Saati, Türk’ün Uzayla İmtihanı gibi TV yapımlarının yanı sıra Maide’nin Altın Günü, Yolsuzlar Çetesi, İkinci Şans gibi sinema filmlerinde rol almıştır. İşte Mesut Can Tomay’ın hayatı…

MESUT CAN TOMAY KİMDİR?

1999 yılının Haziran ayında İstanbul’da dünyaya gelen Mesut Can Tomay baba tarafından aslen Kars’lıdır. 9 yaşına kadar ilköğretim 2. sınıf dahil, Kars’ın Yusufpaşa Mahallesi’nde doğmuş ve büyümüştür. Özellikle dizi ve televizyon dünyası öncesinde çekmiş olduğu vine videoları ve katıldığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile tanınmıştır.

İkizler burcudur. Türk’ün Uzayla İmtihanı adlı komedi tarzı dizi filmde “Tarkan” karakteri ile rol almıştır. 2017 yılında ise başrolünde Ezgi Mola’nın bulunduğu “Maide’nin Altın Günü” adlı komedi tarzı sinema filminde rol almıştır.