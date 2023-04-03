Mesut Yılmaz’ın oğlu Hasan Yılmaz’dan milletvekili adaylığı açıklaması

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Emir Hasan Yılmaz, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından kendisine yapılan Rize milletvekili adaylığı teklifini iş yoğunluğu nedeniyle kabul edemeyeceğini ve önümüzdeki dönemde siyasette yer almayı düşünmediğini açıkladı.

Hasan Yılmaz, yazılı bir açıklama yaparak, İstanbul Kent Üniversitesi’nde bulunan aile vakfının yoğunluğu nedeniyle teklifi kabul edemeyeceğini belirtti.

Yılmaz, kendisine destek olan tüm Rizeli hemşerilerine teşekkür ederken, siyasi faaliyetlerde bulunma niyetinin olmadığını da vurguladı.