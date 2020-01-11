Metal iş kolunda grev kapıda mı? – Çalışma Yaşamı (11 Ocak 2020)





Türkiye'nin en büyük işveren kuruluşlarının taraf olduğu metal iş kolunda toplu sözleşme görüşmeleri niye tıkandı? 130 bin metal işçisi ne istiyor işverenler ne öneriyor? Metal iş kolunda grev kapıda mı? Hüseyin İrfan Fırat soruyor Birleşik Metal İş sendikası Toplu sözleşme uzmanı İrfan Kaygısız yanıtlıyor. Tele1'e destek olmak için:

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