Metal işçileri zam kararını bekliyor

Bursa’da 53 bin Türk Metal Sendikası işçileri. MESS ile yapılacak ikinci müzakereden olumlu sonuç çıkmasını bekliyor. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), metal işçisine yüzde 6.5 olan zam teklifini, metal işçisinin kararlı adımları ve eylemleri sonrası yüzde 10’a çıkarmıştı.

Yüzde 26 zam beklentisi içinde olan Türk Metal Sendikası, 27 Ocak pazartesi günü saat 17.30’da MESS’in çağrısı üzerine İstanbul merkez ofiste taraflar bir kez daha masaya oturdu. Geç saatlere kadar süren toplantıda karşılıklı yapılan müzakereden sonuç çıkmadı.

BUGÜN TEKRAR BİR ARAYA GELECEKLER

Türk Metal Sendikası ile MESS’in dün gerçekleşen toplantısında sözleşme müzakeresinden sonuç çıkmadı. Taraflar bugün MESS’in İstanbul merkez ofisinde 19.30’da yeniden masaya oturacak.

KAVLAK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya hesabından gelişmeleri aktaran Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, “‪Değerli Türk Metal üyeleri, MESS ile bugün yürüttüğümüz toplu sözleşme müzakeresi sona ermiştir. Görüşmelerin yarın (28 Ocak 2020 Salı günü) saat 19:30 da devamına karar verilmiştir” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 10 TEKLİFİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

MESS’in daha önce 1’inci altı ay için yaptığı zam teklifi yüzde 10 olmuştu. Önerilen zam sendika tarafından kabul edilmemişti. Türk Metal Sendikası kararlılığını ortaya koymuş ve masadan kalkmıştı.

Ayrıca MESS toplantı da sürekli yeni ve artan teklifler getirmiş ancak, Türk Metal Sendikası uzlaşma amaçlı taslakta bir revize yapmadığını söyleyerek revize teklif beklediklerini ifade etmişti.