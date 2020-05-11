Mete Kalkavan’dan samimi açıklamalar

‘KARTI UNUTUNCA KOMEDİ OLDU’

Beşiktaş – Antalyaspor maçında unutamadığı bir anı anlatan Kalkavan, “Eski İnönü Stadı’nda Beşiktaş – Antalyaspor maçı yönetiyordum. Normalde kartlarımı, notlarımı üst cebime koyarım. Devre arasında kartlarımı şort cebime koydum ve onlar da düşmüş, fark etmedim ben de. İkinci yarı başladı Emre Güngör’e sarı kart göstermem gereken bir pozisyon oldu. Elimi cebime attım kartlar yerine beyaz bir kağıt çıktı. Telsiz ile 4. Hakem Mürvet Sezer Hoca ile konuşmaya başladım ve kartı öyle gösterdim. Normalde kartı ciddi gösteririm ama bu şekilde olunca baya komedi oldu” dedi.