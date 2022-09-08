Meteoroloji paylaştı: Yağışlar ülkeyi etkisi altına alacak, 4 gün sürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün haftalık raporuna göre, Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışların geri gelmesi ve Perşembe gününe kadar yağışların sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 – 15 Eylül 2022 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmini raporunu paylaştı.

Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağı, hafta sonunda mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Pazartesi gününden itibaren ülke genelinde yağışların geri gelmesi bekleniyor. Ülkenin hemen hemen her yerini kapsayacak yağışlı havaların Perşembe gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün günlük raporunda ise bu akşam ve yarın için uyarı yapılmadı.