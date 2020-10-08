Meteoroloji peş peşe uyarmıştı: İstanbul doluyu bekliyor

Sancaktepe ve Maltepe’de araçlarını sokağa park etmek zorunda olan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.

Evlerinden getirdikleri battaniye, branda, halı ve aldıkları inşaat malzemeleri ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı.

ÜZERİNE HALI VE BATTANİYE SERİLEN ARAÇLAR KEDİLERE YUVA OLDU

Bugün ve Cuma günü şiddetli yağış ve dolu uyarısı yapılması üzerine araçlarını evlerinin önünde park etmek zorunda kalan vatandaşlar araçların üzerine halı ve battaniye örterek korumaya aldı. Bu durum en çok sokak kedilerine yaradı.

Araçların üzerine serilen yumuşak halı ve battaniyelerin üzerinde yatan kediler gülümseten görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL’UN KAPALI OTOPARK SORUNUNU ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUM

Aracının üzerini naylon muşamba ile kapatmaya çalışan Halil Erdem; “İstanbul’un kapalı otopark sorununu çözmeye çalışıyorum. Kendi çapımızda önlemimizi almaya çalışıyoruz. Dolu yağacağını haber aldık, tam emin değiliz ama elimizden geldiğince aracımızı kurtarmaya çalışıyoruz” şeklinde konuştu. (DHA)